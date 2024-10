Selgus vaid 25-aastaselt lahkunud sotsiaalmeediastaari surma põhjus

Perekonnale lähedane allikas kinnitas väljaandele The People, et Taylori surma põhjustas raske astmahoog ja sellega seotud tüsistused.

«Ta oli kõige julgem ja tugevam naine, keda ma tunnen, ja tema kindel usk ületas kõik muu, millega ta silmitsi seisis, isegi oma kõige pimedamatel hetkedel,» lisas Cameron. «Ma tean, et ta on päästnud minu ja paljude teiste elud.»

«Ennekõike tahaks Taylor, et ta päästab inimeste elusid ka pärast seda, kui ta on siit maailmast lahkunud,» kirjutas ta. «Ja kuigi tema maine keha võib teda alt vedada, jäävad tema mälestus ja elu igavesti kestma. Ta ei võlgne kellelegi midagi. Aga ta tahaks, et kõik teaksid, et tal on kõik rohkem kui hästi.»