Anonüümseks soovida jäänud naine leidis oma «poiss-sõbra» sotsiaalmeedia kaudu, kuhu ta kirjutas, et otsib kaaslast, kes oleks veidi nohiklik. Peagi võttis temaga ühendust mees, kes väitis, et on just selline partner, keda naine otsib.

«Ta kirjutas mulle, et on nohiklik mees, ja isegi saatis pilte endast. Ma hakkasin teda kohe sümpaatseks pidama,» selgitas naine Redditis. Mees rääkis, et tal on olnud kaks vägivaldset ekskaaslast ja rääkis, kuidas tunneb, et mitte keegi ei armasta teda ja vihkab oma välimust. Üllatuslikult jagas ta ka, et terapeut oli talle öelnud, et ta mängib ohvrit, kuigi on ise olnud vägivaldne.