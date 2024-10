Prints William tegi üllatava vihje, mis ameti juurde ta võib tulevikus naasta

Nimelt külastas ta 10. septembril Walesi õhukiirabi keskust Llanellis Lõuna-Walesis ja tunnistas, et igatseb väga oma aega õhukiirabi piloodina (Wales Air Ambulance). William, kes töötas aastate jooksul mitmeid kordi piloodina, viitas isegi, et ühel päeval võiks ta kaaluda sellele erialale naasmist, kuna see periood oli tema elus väga oluline.