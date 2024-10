Must või roheline tee: kumb võidab tervislikkuses?

Nii musta kui ka rohelist teed valmistatakse teekameeliast, kuid valmistusprotsess on erinev. Pärast lehtede koristamist alustatakse kuivatamis- ja oksüdatsiooniprotsessiga, mis annab teele iseloomuliku aroomi ja värvi. Oksüdeerumist saab peatada kuumusega, mis inaktiveerib ensüümid. Just need erinevused töötlemises eristavad musta ja rohelist teed.