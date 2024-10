Lõuna-Aafrika päritolu Charlize Theron on tuntud oma mitmekülgsete rollide poolest, olles Oscari võitnud filmi «Monster» eest, kus ta kehastas sarimõrvar Aileen Wuornost. Lisaks draamarollidele on Theron märkimisväärne ka märulifilmides, nagu «Mad Max: Fury Road» ja «Atomic Blonde». Tema kameeleonlik võimekus sulanduda igasugusesse rolli on üks tema tugevamaid külgi. Theron on tuntud ka oma aktivismi poolest, eriti LGBTQ+ ja naiste õiguste küsimustes, ning ta on olnud suur mõju Hollywoodi naiste esindatuse teemal.