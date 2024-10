OOTAMATU UUDIS DNA testi teinud kolme lapsega paar tegi šokeeriva avastuse

Celina ja Joseph Quinones on olnud abielus alates 2006. aasta juulist ja neil on kolm ühist last, kuid nad soovisid oma sugupuust rohkem teada saada. See, mida nad avastasid, oli suisa šokeeriv! DNA test näitas, et härra ja proua Quinones olid omavahel sugulased – nad olid tegelikult nõod.