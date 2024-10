MOODNE RÄNNAK ÄRNI BLUM kutsub üles oma lugu avastama

Johanna esitles 2023. aastal Tallinn Fashion Weekil oma varasemat kollektsiooni, mis oli kirglikult punane. Seekordne uus looming, «roots», on inspireeritud rännakust tagasi juurte juurde. Kollektsiooni läbivad värvitoonid on tumelilla, hall ja must, mis väljendavad tugevust, julgust, tasakaalu ja elujõudu, rõhutades arengut läbi generatsioonide.

Johanna Paiste sõnul on kollektsioon täielikult pühendatud tema perele ning peegeldab sügavaid arutelusid selle üle, kuidas juured ja geneetika mõjutavad seda, kelleks me kasvame ja milliseks oleme võimelised arenema. Paiste loomingus peegeldub tema usk, et kuulates oma südame häält ja sisetunnet, on kõik võimalik ning inimvõimete piirid on lõputud.