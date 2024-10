GALERII Oksana Tandit näitab komplekte, mis sobivad nii meestele kui naistele

«Andekalt loodud asjad ületavad kõik piirid, sobides erinevatesse kontekstidesse, täiendades neid kandvat inimest, väljendades tema iseloomu. Mul oli huvitav näha, kuidas samad komplektid sobivad nii naistele kui meestele,» jagab moelooja, et esitas endale küsimuse: «Miks piirata inimeste valikut, nimetades kollektsiooni naiste või meeste omaks?»

Tanditi sõnul on mood parim demokraatlik platvorm, mis on avatud uuendustele ja eksperimentidele! «Ma usun, et disainer võib muuta maailma paremaks.»