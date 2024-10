LUUKERED KAPIS Ootamatud faktid kuninganna Camilla kohta

Charlesi ja Camilla suhe sai alguse juba 70ndatel, kui Charles isegi ei tundnud veel oma esimest naist Diana Spencerit, kuid teadis juba, et Camilla on täpselt see naine, keda ta enda kõrval näha tahab. Kuid mitmetel põhjustel polnud unistuste naine tulevasele kuningale sobilik abikaasamaterjal. Millised luukered Camilla kapist välja on pudenenud?