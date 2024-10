Orgialt tulnud naine: nime küsin alles pärast seda, kui oleme just metsikult seksinud

Seksipidude maailm võib sageli tunduda salapärane ja piiratud füüsilise lähedusega, kuid paljude jaoks on see hoopis koht, kus luuakse sügavaid ja pikaajalisi sõprussuhteid. Kaks Inglismaalt pärit naist, kes on seda kogukonda enda jaoks avastanud ja kellele see on andnud palju enamat kui lihtsalt ajutised kohtumised, on Leanne Yau (26) ja Lou (34).