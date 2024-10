JÕHKER NAINE Reisikohvris lämbunud mehe abipalvetest on ilmunud häiriv video

Sarah Boone (46) rääkis politseile, et tema poiss-sõber Jorge Torres Jr (42) puges kohvrisse, kui nad kodus Winter Parkis Floridas mängisid alkoholi tarbimisega seotud peitusemängu. Boone väitis, et jäi magama pärast seda, kui oli kohvri luku sulgenud.

Kuid Boone'i telefonist leitud videos on väidetavalt näha, kuidas naine naerab ja räägib Torresega, samal ajal kui mees palub: «Sarah, ma ei saa hingata.»

Rohkem kui pooleteise minuti pikkune video näitab sinist kohvrit, mis lebab köögi lähedal vaibal.

Videos on kuulda, kuidas naine ütleb: «Kõige eest, mida sa mulle teinud oled. Kõige eest, mida sa mulle teinud oled. Käi p***e. Käi p***e. Loll.»

Torres vastab kohvri seest: «Sarah, Sarah.»

«Jah, see on minu nimi. Ära raiska seda,» ütleb naine. «See on täpselt see, mida sa teed, kui mind kägistad.»

Boone lisab väidetavalt: «Ah, just nii ma tunnen end, kui sa mind petad.»

Torres kordab: «Ma ei saa hingata, kallis.»

«See on sinu enda süü,» vastab naine.

Viimaks lõpetab naine: «Sa võiksid suu kinni hoida. Shhh...»

Boone väitis, et nad jõid mõlemad veini ning lahendasid puslet ja maalisid, enne kui otsustasid peitust mängida. Ta selgitas, et peitis end duši alla, läks seejärel alla korrusele ja leidis Torrese elutoast. Boone sõnul otsustasid nad koos, et Torres poeb kohvrisse, ning naine jättis mehe kaks sõrme väljapoole paistma.

Naise väitel jäi ta magama, uskudes, et Torres saab hõlpsasti kohvrist välja, nagu on märgitud kohtudokumentides. Boone ütles, et ärkas hommikul, avas kohvri ja leidis oma poiss-sõbra elutuna, vahendab Metro.

Boone arreteeriti veebruaris 2020. Politsei leidis tema telefonist video ning talle esitati süüdistus teise astme mõrvas.

Boone ei ole end süüdi tunnistanud ning on korduvalt advokaate vahetanud, mis on kohtuprotsessi viivitanud.

Kohtuprotsessi vandekohtunike valimine algab 14. oktoobril.

Kui Boone mõistetakse süüdi, võib talle määrata eluaegse vangistuse.

Video leiad SIIT.