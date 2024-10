Billie Eilish tegi oma tervise kohta jahmatava paljastuse

Laulja rääkis novembrikuu Vogue'i kaaneloos, et on aastate jooksul esinedes saanud mitmeid vigastusi. Eelkõige on ta tegelenud vigastustega, mis on seotud tema hüpermobiilsusega – see tähendab, et tema liigesed venivad tavalisest kaugemale.

«Ma olen olnud valudes alates üheksandast eluaastast,» ütles ta väljaandele, märkides, et tunneb, nagu oleks ta olnud oma kehaga aastaid sõjas. «Kasvades kuulsin tihti, kuidas inimesed ütlesid: «Oota, kuni vanemaks saad! Sul hakkab igalt poolt valutama!» Ja ma mäletan, et see ajas mind nii vihale.»

Eilish tunnistas, et lisaks füüsilistele probleemidele võib esinemine tuhandete inimeste ees vahel olla üksildane kogemus.

«Mul on tuuril olnud tõeliselt tumedaid aegu,» selgitas ta. «Pikka aega elasin justkui ajutises olukorras. Mõtlesin, et jah, ma tuuritan praegu ja see on natuke ebameeldiv, aga küll see läbi saab. Aga tõde on, et see jätkub terve minu ülejäänud elu.»

«Ma ei saanud aru, et tuuritamine võiks olla nauditav,» jätkas ta. «Olin aastaid väga üksildane ja ma ei soovi enam sellist elu. Ma tahan nautida nii esinemisi kui ka oma vaba aega.»

Eilish on varem avameelselt rääkinud ka depressioonist, mis on olnud kurnav, sealhulgas intervjuus Rolling Stone'ile.