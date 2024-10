Pamela Anderson tunnistas, kui pikalt depressioon teda päriselt kimbutas

«Kuid siis tulid raamat ja dokumentaalfilm välja, mida nägi ka Gia. Ta peab olema mingi meister või prohvet või midagi, aga ta oli nii imeline, et saatis mulle stsenaariumi. Kui ma seda lugesin, mõtlesin: «Oh jumal, see on see tunne. See hetk, kui loed stsenaariumi ja mõistad, et sa oled ainus, kes on selleks võimeline. Sa pead seda tegema. See on elu ja surma küsimus.» Ma tundsin seda ja mul tulevad isegi nüüd külmavärinad, kui sellele mõtlen.»