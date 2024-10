Parem seks on vaid viieminutilise koristamise taga kinni

«Selle kohta on tehtud uuringuid, mis näitavad, et segadus tapab libiido. Korratu ja sassis ruum tekitab stressi, mis ei mõju meie seksuaalelule hästi,» selgitas seksuaalkoolitaja Portia Brown The Guardianile.

«Võid avastada, et mõtled: «Miks ma pole seda pesu ära pannud?» selle asemel, et keskenduda naudingule,» lisas ta.

See, kes ei naudi kaisutamist, võib tunda end lämmatatult. Kui su partner tõmbub tagasi füüsilisest hellusest, sealhulgas seksist, võib see tekitada emotsionaalset distantsi.

Selleks, et oma partnerit mitte eemale tõugata, küsi temalt enne kaisutamist: «Kas see on okei? Kas see meeldib sulle?»