VÕTAD OSA? Lahkarvamusi tekitav nullindate trend on naasmas

2024. aasta on moes tõeline nostalgiarännak, kus madala värvliga teksad, UGGd ja baleriinikingad on taas esile kerkinud, tuues tagasi 2000ndate stiili põhielemendid. Paljud neist on soojalt vastu võetud, kuid üks vastuolulisem trend sellest ajastust hiilib samuti tagasi meie garderoobidesse – ja see ei pruugi rõõmustada kõiki, kes elavad veel eredalt läbi indie sleaze'it ehk 70ndate laisa ning kaootilise ajastu mälestusi.