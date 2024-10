Armud silmapilkselt? Sellele võib selgitus olla!

Pilt on illustratiivne.

Ideaalmaailmas kohtaksime oma romantilist partnerit ja teaksime kohe, et jääme temaga igavesti kokku. Reaalses maailmas on asjad aga keerulisemad, ja armastus esimesest silmapilgust on üsna kõrgele seatud ootuste latt — eriti kohtinguäppide ajastul, kus valikuvõimalusi tundub olevat lõputult.