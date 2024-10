Kanye Westi ja Bianca Censori abielul on kriips peal

Mitmed meediaväljaanded on korduvalt kirjutanud Kanye ja Bianca abielu tumedama poole süngetest saladustest. «West on naise jaoks kehtestanud ranged reeglid, mis dikteerivad naise riietust ja millal ta võib kõneleda,» kirjutas Mirror vaid mõned kuud pärast nende abiellumist. «Ta ei tohi oma peaga mõelda ja peab mehele kuuletuma, sest Kanye on talle selgeks teinud, et nad on siniverelised,» rääkis paarile lähedane allikas Daily Mailile.