VÕIDA AUHINDU Vali oma lemmik Eesti moelooja

Žüriiliige Britta Ratas: «Johanna Paiste on teinud tohutu hüppe brändiga Ärni Blum ning paistnud silma kiire kasvu ja tervikliku lähenemisega kaubamärgi arendamisel. Algselt kootud mütsidele keskendunud disainer on nüüdseks loonud terve kollektsiooni rõivaid ja aksessuaare ning seda mitte ainult talviseks hooajaks, vaid aastaringseks kandmiseks. Sihikindlus, jätkusuutlik lähenemine materjalile ja tootmisprotsessile ning heale tarbija tunnetusele on toonud Johanna töö laiema publiku ette. On näha, et tööd on tehtud kire ja armastusega nii disaini kui materjali vastu. Igati tunnustust väärt tegutsemine.»