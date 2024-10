EKSPERT VASTAB Kuidas aru saada, et oled «paralleelses suhtes»

Pilt on illustreeriv.

Paralleelsed suhted on järjest enam tunnustust leidnud nähtus, aga kuidas aru saada, kas oled ise sellises suhtes? Kas teie partneriga veedetud päevad kulgevad rutiinis, mis koosneb ainult laste kooli viimisest, söögitegemisest ja tööasjadele järele jõudmisest? Võib-olla toimite küll hästi tiimina, juhtides koos kodu ja karjääri, kuid emotsionaalseks läheduseks, koos olemiseks või intiimsuseks jääb vähe ruumi. See nn ​paralleelpartnerlus, kus partnerid elavad küll kõrvuti, kuid emotsionaalselt ja intiimselt enam mitte, on midagi, mida paljud lapsevanemad teavad liigagi hästi.