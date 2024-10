KISUB KUUMAKS Värske uuring tegi kindlaks 7 kõige populaarsemat seksuaalfantaasiat

Uue raamatu «Tell Me What You Want» jaoks uurimistööd tehes intervjueeris sotsiaalpsühholoog dr Justin Lehmiller 4175 ameeriklast nende seksuaalelu teemadel. Tegemist on tõenäoliselt suurima ja kõige põhjalikuma seksuaalfantaasiate uuringuga Ameerikas.