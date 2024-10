AEG LENDAB Legendaarse hittfilmi lapsnäitlejad on 20 aastat hiljem kihlunud

Teated filmi «School of Rock» kahe lapsnäitleja Caitlin Hale'i ja Angelo Massagli suhte kohta hakkasid levima 2021. aasta mai alguses, pärast seda, kui üks filmi fänn avastas TikTokis, et paar on koos.

Inside Edition teatab, et mõned «School of Rocki» näitlejad olid koos grupivestluses ja jagasid üksteisega tähtsaid eluhetki. Massagli ütles väljaandele, et kui ta sai teada, et Hale kolib tema kodosariiki Floridasse, läksid nad lõunale ja taastasid omavahelise sideme. Seega on paar tegelikult koos olnud alates 2016. aastast.