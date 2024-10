Moelooja Tiina Talumees: eesmärk ei ole võita hinnalahinguid või täita riidepuud masstoodanguga

Eesti rahvarõivamoest ja käsitöövõtetest inspireeritud kollektsioon «Pärand» kannab endas aegumatut väärtust, mis jutustab loo pika elueaga riietest ja rahvapärandist. Kollektsioon, mida on võimalik kanda tänapäeval ja tõenäoliselt ka paljude aastate pärast, sest peamine idee on kasutada naturaalseid materjale.

Selle sügise kollektsioon viib Matsalu rahvuspargi maagilise looduse rüppe, kus asub ka disaineri maakodu Mätliku talu. Kollektsiooni läbivad inspireerivad mustrid pärinevad 100 aastat tagasi Lihula kihelkonnas Tuudi külas kootud pulmatekilt. Tekil on hulk pilte elust: noorpaar, noorik, hobune, tuuleveski, linnud ja lilled, hulk õnnemärke - kaheksaharulisi tähti. See kaunis idee perekondade hoidmisest, abieluõnnest ja selle mõtte edasipärandamisest uutele põlvedele peegeldub igas tikandi nõelapistes.

Tiina Talumees on aeglase moe bränd, mille eesmärk ei ole kunagi olnud võita hinnalahinguid või täita riidepuud masstoodanguga, sest sellest olulisem on ökoloogilise jalajälje vähendamine. Tiinal on suur soov, et tema looming oleks pikka aega kantav ja selle väärtus riidekapis ajaga vaid kasvaks.