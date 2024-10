Peenis on 30 viimase aastaga teinud läbi hirmutava muutuse

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et see areng võiks meestele meelehead valmistada, on arstid siiski mures, sest peenise kasv võib olla seotud ebatervisliku toitumise, vähese liikumise ja keskkonnas leiduvate kemikaalidega. Need tegurid võivad samuti negatiivselt mõjutada viljakust.

Stanfordi ülikooli meditsiini uroloogiaprofessor dr Michael Eisenberg tõdes, et igasugune märgatav muutus kehalises arengus tekitab muret. «Meie reproduktiivsüsteem on inimese bioloogias üks olulisemaid osi. Kui näeme nii kiireid muutusi, on see märk, et kehas toimub midagi olulist,» selgitas ta, lisades, et peame välja selgitama nende muutuste täpse põhjuse.