KINGITUS ISEENDALE? Sünnipäeva tähistanud Harryt nähti sisenemas kuulsasse tätoveerimissalongi

Harry on praegu New Yorgis paljusid oma projekte reklaamimas. Briti troonijärjekorras viiendal kohal olev mees tähistas septembri keskel Hollywoodis sõpraga oma 40. sünnipäeva. Vaid paar päeva pärast sündmust ilmus Sussexi hertsog New Yorgi tätoveerimissalongi, kuhu ta läks üsna suure rahvahulgaga.