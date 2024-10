Koolitaja ja käitumisteadlane: lapse rahatarkust kasvatab terve küla

Koolitaja ja kolme lapse ema Liisi Kirch rõhutab, et rahatarkuse õpetamine peaks algama varakult ja loomulikult. Õige aja aitab ära tabada lapse enda huvi. «Kui laps hakkab küsima, kust raha tuleb või mida teha, et rohkem raha saada, on see hetk, mil vanem peaks teemat selgitama,» ütleb ta. Mängulised meetodid, näiteks lauamängud ja poe mängimine, aitavad lapsel rahateemasid õppida lõbusalt ja arusaadavalt.