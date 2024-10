UHKE ISA Channing Tatumi tütar vallutab lava: mul ei ole sõnu

«Mul ei ole sõnu, et väljendada, kui uhke ma olen selle väikese tüdruku üle!!!» postitas Channing 28. septembril Instagrami, lisades mitu fotot Everlyst, kes poseeris koos oma trofeedega.

Jenna on varem rääkinud, kuidas Everly leidis tee Iiri tantsuni. «See on tema suurim kirg,» rääkis Jenna 2023. aastal The Kelly Clarkson Show's. «Ma näitasin talle Riverdance'i videoid ja ta ütles: «Ma tahan seda teha. Leia mulle tantsutunnid.»»