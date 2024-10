40 AASTAT ABIELU Kurt Russell ja Goldie Hawn paljastasid oma pika suhte saladuse

«Teil peab olema hea seks,» ütles ta E! Newsile. 78-aastane näitlejanna selgitas, et seks süvendab suhteid. «Seks ühendab teid ja loob suuremat ühtekuuluvustunnet,» ütles ta. Ta lisas, et paarid, kellel on tervislik seksuaalne suhe, püsivad tavaliselt palju kauem koos.

Siiski rõhutas Hawn, et pelgalt vahekord ei ole see, mis suhte toimima paneb.

«Aga asi pole ainult vahekorra aktis, vaid soojuses ja intiimsuses, mida see loob,» märkis ta.

Hawn naljatas ka, et hea läbisaamine võib olla pika armastuse saladus. «Te peate vahel teineteise vastu hea olema,» naeris ta.

Staar hoiatas samuti, et paarid ei pea alati kõiges ühel nõul olema – ja see on täiesti normaalne.

«Te ei ole sama inimene,» ütles ta. «Te ei mõtle tihti samamoodi. Ja seda tuleb aktsepteerida, kuid oluline on hinnata, kas meil on koos lõbus, kas me tahame seda teha? Kas me naerame koos? Kas meil on midagi ühist? Te ei pea jagama kõike.»

Hawn soovitas, et need, kes otsivad armastust, peaksid loobuma ebarealistlikest ootustest selle kohta, milline suhe peaks välja nägema.

«Meil on suhete asjus sageli liiga suured ootused, aga tegelikult on oluline, et teile meeldiks see inimene. See on väga tähtis,» ütles ta.

Russelli sõnul on just jagatud kogemused need, mis loovad tugeva partnerluse, vahendab Page Six.

«Enamikul inimestest, kes on pikka aega koos olnud, on üks ühine joon,» ütles 73-aastane Russell E! Newsile. «Ja see on see, et pärast nii pikka koosolemist olete koos läbi elanud peaaegu kõik, mida on võimalik kogeda, ja mõistate kõiki tõuse ja mõõnu ning nende tähendust.»

«Mulle meeldib, et me kohtusime ja ikka veel teeme kõike. Meile meeldib endiselt koos olla.»