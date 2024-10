PILDID Dementse Bruce Willise tütar tegi eriti emotsionaalse avalduse

Tallulah tunnistas, et alles nüüd hakkab ta tõeliselt oma tundeid seoses isa haigusega läbi töötama, kuna varem püüdis neid eirata. «Ma armastan seda meest nii väga, ja oma tunnete protsessimine on raske, aga olen tänulik, et lasen neil nüüd endast läbi voolata, selle asemel et neist eemalduda,» kirjutas ta oma Instagrami postituses.

Tallulah (30) jagas ka mitmeid fotosid, kus ta kallistab isa, naudib õhtusööki ja vaatab koos staariga tema vanade ajakirjade kaasi.

Emotsionaalne postitus tuli veidi pärast seda, kui Tallulah rääkis Today Show's isa tervisest. Vesteldes saatejuhtide Savannah Guthrie ja Hoda Kotbiga ütles ta: «Isa seisund on stabiilne, mis selles olukorras on positiivne, kuid samas keeruline. On valusaid päevi, aga armastusest puudust ei ole.»

Tallulah selgitas, et pärast näitlejast isa diagnoosi on ta õppinud väärtustama iga hetke, mida saab veeta oma pere ja eelkõige isaga, vahendab Independent.

«See on õpetanud mind mitte ühtegi hetke iseenesestmõistetavaks pidama, ja ma usun, et meist saaksid parimad sõbrad,» ütles ta. «Ma usun, et ta on minu üle väga uhke. Pead olema kohal ja hetkes.»

Tallulah on varem selgitanud, miks nende pere on avalikult isa tervisest rääkinud. «See on mitmel põhjusel oluline. Ühest küljest oleme sellised perekonnana,» ütles ta The Drew Barrymore Show's.

«Teisalt on meie jaoks tähtis levitada teadlikkust FTDst.»

«See on meie jaoks väga eriline, kui me saame võtta midagi, mis on meile raske ning sellega teisi aidata.»