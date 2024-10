Kuningas Charles avaldas, millised nägid välja tema ema viimased elupäevad

«Šotimaal on alati olnud eriline koht minu pere ja isiklikult minu enda südames,» ütles Charles, kes 30. septembril Šoti parlamendi istungjärku avades kandis kilti. «Mu ema hindas väga kõrgelt aega, mida ta veetis Balmoralis. Just seal, talle kõige kallimas paigas, otsustas ta veeta oma viimased päevad.»

«Me püüdsime teda veenda, et see, kus ta viimased päevad veedab, ei peaks otsustusprotsessis määravaks saama,» ütles Anne 2023. aasta BBC dokumentaalfilmis «Elizabeth: Nähtamatu kuninganna». «Ma loodan, et ta lõpuks tundis, et see oli õige otsus, sest ma usun, et meil õnnestus veenmisel kaasa aidata.»