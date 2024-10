GALERII Viru Keskuses lahati moetööstuse rohepöörde mõju eestlastele

Olemasolevate riiete hooldamine pakuks Targa tarbimise päeval osalenud ekspertide sõnul osalist lahendust ka kahele moetööstuse põhilisele probleemile – ületootmisele ja ületarbimisele. Nende muredega käib paraku käsikäes kiire ja ultrakiire moe laialdane levik, mis on muutnud riided kättesaadavamaks, vähendades nii nende kvaliteeti kui ka kasutamise aega. Uued regulatsioonid sõnastavad seetõttu, et riideid tuleb edaspidi disainida selliselt, et need oleksid vastupidavamad, parandatavad ja paremini sorditavad. Samuti peab iga EL-i riik korraldama tekstiilijäätmete liigiti kogumise ning igal EL-is müüdaval riideesemel peab peagi olema digitaalne pass, kust on võimalik jälgida selle jalajälge ja võrrelda seda teiste toodetega.

TalTech’i materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi kaasprofessor Tiia Plamuse sõnul on EL-i suund õige, ent regulatsioonidega kohandumine saab olema suur väljakutse. «Saabuvad muutused tekstiili ringmajanduse valdkonnas on kauaoodatud ja oma eesmärgilt õiged, kuid paljud EL-i riigid ei ole nendeks muutusteks hästi ette valmistunud. Eestis oleks võimalik kasutusele võtta maailmas juba teada-tuntud sorteerimise ja ümbertöötlemise tehnoloogiaid, kuid innovatiivsemad lahendused on kallid ning nõuavad riigilt ja ettevõtetelt kõrget investeerimisvalmidust,» sõnas Plamus.

Eksperdid mainisid ka, et iga tarbija saab anda tekstiilijäätmete kogumisse omapoolse panuse, sorteerides korduskasutatavad tekstiilid mittesobivatest eraldi ning andes kasutuskõlblikud rõivad ja esemed läbi vastavate kogumispunktide või organisatsioonide ringlusesse. Samuti tõdesid nad, et suhtumine korduskasutusse on viimaste aastate jooksul märgatavalt muutunud ning kaltsukad ja järelpoe platvormid on aina enam hinnas. Targa tarbimise päeval kuulutati avatuks ka Uuskasutuskeskuse kogumiskapp Viru Keskuses, kuhu edaspidi saab korduskasutusse tuua oma puhtad ja terved riided.

Taaskasutuse ja armastatud rõivaste eluea pikendamise osas näitasid eeskuju ka Targa tarbimise päeval toimunud kaks põnevat töötuba. EFF-i jätkusuutlikuima disaineri tiitlit hoidev moekunstnik Cärol Ott lõi Aljona Eesmale, Kitty Floreintine’ile ja Marta Lotta Kukele täiesti uued riided, taasväärtustades vanu rõivaid uueksdisianimise võtete abil. Disainer Marta Konovalova tutvustas huvilistele aga nähtava parandamise töövõteid. Lisaks disaineritele tutvustas oma teenuseid Viru Keskuses asuv rätsepasalong Tubli Rätsep, kus saab rõivaid parajaks õmmelda või neid parandada.