Kõhuvaluga haiglasse sattunud naisel avastati väga haruldane terviseseisund

Ministeeriumi pressiesindaja ütles: «Tugevast valust moondunud näoga Azucena tuli haiglasse, et abi ja vastuseid saada. Keegi poleks osanud arvata, et tema sees areneb meditsiinis üks haruldasemaid juhtumeid: maksas arenev emakaväline rasedus. See seisund on nii ebatavaline, et enam kui poole sajandi pikkuse uurimistöö jooksul on dokumenteeritud vaid 34 sellist juhtumit.»