KASULIKUD NIPID Nii vabaned painavast pornosõltuvusest kõige kiiremini

Seksuaalsed fantaasiad ei ole midagi uut, kuid need on praegu kindlasti palju vürtsikamad ja kättesaadavamad kui kunagi varem. Tänu tehnoloogiale on möödas need ajad, mil porno vaatamiseks pidi erootilisi ajakirju otsima. Täiskasvanutele mõeldud filmide ja videote netilehed on väga nõutud kaup ja porno tarbijate arv muudkui kasvab.