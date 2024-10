MIS JUHTUS? Sinise silmaga lauljatar Lorde šokeeris fänne

Ka lauljatari nime lugu on põnev. Uus-Meremaa laulja Lorde oli alati unistanud nimest Lord, kuid pidas seda liiga mehelikuks. Lisaks on ta noorest peale olnud huvitatud kuninglikest isikutest ja aristokraatidest, mistõttu muutis ta Lordi naiselikumaks, lisades lõppu e. Lorde ütles ajakirjale Interview, et mõned inimesed arvavad, et see nimi on religioosne, kuid see pole nii.