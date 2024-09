PILT Jennifer Lopez arreteeriti koos räppar Diddyga, kui nad veel paar olid

Üks ohvritest, Natania Reuben, kelle näole jäid püsivalt kuulikillud, on alati väitnud, et päästikule vajutas Combs.

Nüüd, mil Combs on taas vahi alla võetud, kasvab surve juurdluse taasalustamiseks, sest mõned arvavad, et Barrow võis olla patuoinaks tehtud. Lopez on väidetavalt stressis, kuna kardab, et uurimine algab taas, kirjutab Daily Jang.