KARDIOLOOG VASTAB Kas murtud südamesse võib surra?

«Statistiliselt on tõestatud, et kui su abikaasa sureb, on sul suurenenud risk surra samal aastal, eriti vahetult pärast kaotust,» ütles Harding, kes on Londoni Imperial College'i südamefarmakoloogia emeriitprofessor. «Olen uurinud murtud südame sündroomi ning sellel on tegelikult kaks ilmingut – mõlemad on seotud adrenaliiniga.»