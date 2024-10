KOGU TÕDE Väidetavalt rasestuda aitav külmetusravim on ühismeedia vallutanud

Kas külmetusravim Mucinex on uus valjakusravim? Sotsiaalmeedia kasutajad jagavad üllatavaid lugusid, väites, et Mucinex on võti kauaoodatud rasedusele. Kas see tõesti töötab? Eksperdid on skeptilised, kuid naised vannuvad, et ravimil on imeline mõju. Mis on siis selle tegelik mõju?