Kaalu ei lisandu ja pikim elu: jaapanlaste supervormi lihtsad saladused

Jaapan on tuntud pikaealisuse poolest. Meeste keskmine eluiga on seal 81 ja naistel koguni üle 88 aasta. Need tulemused on maailma parimad ja teevad enamikule eurooplastele pika puuga ära. Ka ei kimbuta jaapanlasi ülekaal ja tõusva päikese maal on kõige rohkem saja-aastaseid inimesi maailmas. Mis on jaapanlaste hea tervise, pika eluea ja saleda figuuri saladused?