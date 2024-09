Kate Middletonil on oma lastele range reegel, millest nad üle astuda ei tohi

Kuninglike kohustuste täitmisel paistab Kate malbe, kuid laste kasvatamisel on ta üsna rangete põhimõtetega. Nende peres on karjumine rangelt keelatud. Igasuguse emotsionaalse plahvatuse korral eemaldatakse laps rahulikult olukorrast, et temaga vestelda. Allika sõnul ei ole tegemist range karistamisega, vaid toimub jutuajamine «vestlusdiivanil», kus kas Kate või William arutab lapsega rahulikult juhtunut. Karjumist välditakse igal juhul.

Kate on pühendunud lastekasvatusele ka laiemalt. Ta on juhtinud projekte ja kampaaniaid, nagu varajase lapsepõlve keskuse Shaping Us loomine, mis rõhutab varajaste eluaastate olulisust lapse arengus. «See ei ole ainult laste kasvatamine – see on meie tuleviku ja ühiskonna kujundamine ning tervema ja õnnelikuma maailma loomine. Tänapäeva lapsevanemad vajavad tuge ja abi, sest laste kasvatamine on keeruline,» on Kate öelnud.