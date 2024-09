ELEVIL FÄNNID Moeikoon Adriana Lima naaseb pärast viieaastast vaikust

Näiteks spekuleerivad fännid tema välimuse üle punasel vaibal «Näljamängud: Laululindude ja madude ballaad» esilinastusel. Fännid on mures, ehk on modellindusest eemale jäänud modell Limal mõni terviseprobleem, mis põhjustab ka kehakaalu tõusu?

Muretsemiseks pole põhjust! 43-aastane Lima vastab fännidele peale «Näljamängude» esilinastust, et on lihtsalt väsinud ema ühele teismelisele tütrele, kahele teismelisele ja aktiivsele poisile, üheaastasele pojale, kes alles õpib alles käima ning hoolitseb selle kõrvalt ka iga päev oma koerade eest. «Aitäh muretsemise eest!» kommenteerib ta ning lisab, et siiski ei ole ta olnud õnnelikum kui kunagi varem.