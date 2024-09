Oma bioloogilise isaga suhtes olev 18-aastane neiu plaanib abielu ja lapsi

Anonüümseks jääda soovinud naine rääkis The Cutile, kuidas ta alustas täiesti teadlikult oma isaga romantilist suhet. Üllataval kombel ei pruugi ammu kadunud veresugulaste vahelised kiindumustunded olla nii haruldased, kui võiks arvata, selgub The Guardiani artiklist.

Mõned eksperdid on hinnanud, et umbes 50 protsendil juhtudest, mil võõrandunud veresugulased täiskasvanuna uuesti «tutvuvad», on selle taga romantiline tõmme.