ÕNNESOOVID Lauljatar Lana Del Rey abiellus salapärase kallimaga

Tuntud laulja Lana Del Rey (39), pärisnimega Elizabeth Woolridge Grant, on sõlminud abielu oma kallima Jeremy Dufrenega (56), kes on alligaatori tuuride giid. Pruutpaari armulugu sai avalikuks alles augusti lõpus, kuid nüüd on nad juba ametlikult abielus.