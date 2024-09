TERAPEUT PALJASTAB Just nii leiad endale pikaajaliseks suhteks ideaalse partneri

Annie sõnul on kõige olulisem meetod erilise inimese leidmiseks see, et sa kehastaksid ise seda, keda otsid. Näiteks kui otsid kedagi, kes on emotsionaalselt avatud ja hea suhtleja, soovitab Annie, et võtaksid ise initsiatiivi ja väljendaksid oma tundeid.

Teiseks soovitab Annie olla valmis suhet lõpetama. Kuigi paljud inimesed jäävad suhetesse liiga kauaks, võib-olla harjumuse või eelneva pingutuse ja ajakulu tõttu, soovitab Londonis tegutsev psühhoterapeut: «Ära püüa asju sundida.»

Ta lisab, et need, kes otsivad pikaajalist suhet, peaksid kuulama oma sisetunnet ja olema valmis ütlema ei, kui asi ei tundu õige.

Kolmandaks soovitab Annie jälgida emotsionaalseid tõuse ja mõõnasid. Paljud võivad pidada neid suhte loomulikuks osaks, kuid Annie hoiatab oma jälgijaid: «Ole tähelepanelik, kui alguses tundub, et oled meeletult suure keemia mõju all nagu Ameerika mägedel.»

«See ei pruugi olla see stabiilne armastus, mida tegelikult otsid,» ütleb ta. «See võib olla ka märk nn armastuspommitamisest, seega tasub olla ettevaatlik.»

Neljas soovitus on vältida «projektide» ehk kellegi «potentsiaali» kohtamist. Annie selgitab: «Kui sulle ei meeldi, milline keegi praegu on, siis ära looda, et ta muutub, sest suure tõenäosusega seda ei juhtu ja sa pettud.»

Viiendaks soovitab Annie neil, kes otsivad tõsist suhet, investeerida oma energiat ainult nendesse suhetesse, mis on võrdsed ja vastastikused. See võib tunduda iseenesestmõistetav, kuid on lihtne sattuda olukorda, mis hiljem osutub ühepoolseks.

Allikas: Metro