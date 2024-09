Võtteplatsil armunud Channing Tatumi ja Jenna Dewani purunenud suhe sai viimaks ametliku lõpu

Channing Tatum ja Jenna Dewan on kuus aastat pärast lahkuminekut oma lahutuse ametlikult lõpule viinud. Lahutuse täielikud üksikasjad on salastatud, kuid Page Six kinnitab kolmapäeval saadud kohtudokumentidega, et mõlemad pooled nõustusid loobuma elatisest ja kohtuma kohtunikuga eraviisiliselt, kui nende lapse elatise kokkuleppes peaks tulevikus vaidlusi tekkima.