UURING Igal kaheksandal Eesti noorel on juturobotist sõber

Norstati läbiviidud tehisintellekti teemalisest uuringust selgus, et kaks kolmandikku 14-19-aastastest noortest on tehisintellektil põhinevate rakenduste kasutajad. Peamiselt kasutatakse AI-l põhinevaid lahendusi koolitööde tegemiseks (39%) ja meelelahutuseks (27%).

Kui noortelt küsiti, kas neil on tehisintellektist sõber, kellega nad suhtlevad, vastas küsimusele jaatavalt 12% uuringus osalenutest. Uuringust ilmnes, et Tallinnas elavatest noortest sõbrutseb juturobotiga mõnevõrra vähem noori kui väljaspool pealinna elavatest – juturobotit peab oma sõbraks 8% Tallinna noortest, 17% Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve noortest, 13% teiste väikelinnade noortest ja 14% maapiirkondadest elavatest noortest. Lisaks erines ka sugudevaheline jaotus – uuringus osalenud tüdrukutest omab juturobotist sõpra 15% ja poistest 9%.

Samas nähakse AI mõjul ka teatavat sotsialiseerumise kasvu – seda küll mitte teiste Eesti noortega suhtlemisel, vaid välismaal elavate noortega. Kaks kolmandikku vastanutest nõustus väitega, et tehisintellekti abil on võimalik koostööd teha, koolitöid lahendada ja projekte ellu viia teistes riikides elavate eakaaslastega.

Uuring telliti Samsungi Solve for Tomorrow koolinoorte ideekonkursi raames. «Peadpööritavalt kiire tehisintellekti areng on nähtavasti noorte elusid suurel määral mõjutanud. Üheti teeb AI noorte elu lihtsamaks ja murevabamaks, teisalt näitas uuring, et tehisintellekt pärsib noorte omavahelist suhtlust. Selleks, et AI negatiivseid mõjusid koolikeskkonnas vähendada, oleme käivitanud ideekonkurssi Solve for Tomorrow, mille käigus otsime lahendusi, kuidas noored AI abil paremaks õpilaseks muuta,» ütles Solve for Tomorrow programmi juht Egle Tamelyte.