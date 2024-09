Seksuoloog annab nõu, kuidas saada vaginaalset orgasmi

Kui sa ei saa vaginaalset orgasmi, siis sa pole kaugeltki üksi – enamik naisi saab orgasmi kliitori stimuleerimisel. Sinuga pole kindlasti midagi valesti ja sa ei pea end survestama ega kuidagi parandama. «Kui sa pole kogenud vaginaalset orgasmi, siis tea, et see on täiesti normaalne,» ütles kliiniline seksuoloog Megwyn White.