TÜNG VÕI MITTE? Unusta nõiad, ole sellel Halloweenil seksikas Ozempicu süstal!

Online-kostüümipood Yandy on välja tulnud uue Halloweeni kostüümiga, mis parodeerib kaalulangetusravimi Ozempicu populaarsust. Kostüüm on inspireeritud semaglutiidist ehk ravimist, mis on saanud 2024. aastal laialdast tähelepanu oma kiire kaalulangetusefekti tõttu.