Melania Trump murdis minevikus avaldatud alastifotode teemal vaikuse

Melania Trump on murdnud vaikuse minevikus tehtud alastifotode teemal ja kaitsnud oma kunagist aktimodellikarjääri, sest naine valmistub järgmisel kuul oma memuaaride avaldamiseks. Hoolimata sellest, et Melania Trump on endine esimene leedi, on ta hoidnud suhteliselt madalat profiili kogu oma abikaasa kaootilise poliitilise karjääri jooksul ja ka pärast seda.