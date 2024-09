«Elu ei ole ainult abielu ja emadus!» Naiste seas on levimas uus trend

Morgan Prouse, New Yorgi filmivaldkonna suhtekorralduse juht, otsustas oma hiljutise edutamise puhul korraldada midagi erilist — «Edupeo».

«See on pidu, mis sarnaneb pulma- või beebipeoga, kuid tähistab isiklikke ja tööalaseid saavutusi,» selgitab 28-aastane Prouse. Selliseid saavutustepidusid, mis keskenduvad naiste professionaalsele edule, on hakanud levima New Yorgis ja kaugemalgi. Selle trendi aluseks on naiste võimu näitamine ja isiklike töövõitude tähistamine, mitte ainult traditsioonilised eluetapid, nagu abiellumine ja emaks saamine.

Millenniumlased ja Z-generatsioon, keda mõjutavad kõrged elamiskulud ja keeruline suhtemaastik, eelistavad üha enam keskenduda karjäärile ja iseseisvale elule. Hiljutine Pew Researchi uuring näitab, et paljudes suurlinnades teenivad noored naised nüüd sama palju või isegi rohkem kui nende meeskolleegid, kuid tööalaseid saavutusi tähistatakse harva.

Näiteks korraldas hiljuti astronaut ja sisulooja Kellie Gerardi «Kosmosepeo», tähistamaks oma teist kosmosereisi. «Minu jaoks on oluline, et mu kuueaastane tütar näeks, kuidas kõik elusaavutused on tähistamist väärt,» kommenteerib ta.

Samamoodi on ka Amy Chan, autor ja suhtenõustaja, pidanud oluliseks tunnustada naiste laiemat identiteeti. Tema sõnul ei peaks pidustused piirduma vaid abielu või laste saamisega. Chanile korraldati karjääripidu, kui ta sõlmis oma teise raamatulepingu — pidu, kus külalised tõid kingituseks elutarkusi ja karjäärinõuandeid.

Näiteks on ka Prouse'il ja tema sõbrannal Brooke'il viimase kahe aasta jooksul traditsioon korraldada oma sõpruskonnale iga-aastaseid edupidusid, tõstes esile üksteise saavutusi. Naiste sõnul on tänasel päeval New Yorgis edu saavutamine eriti nõudlik, sealhulgas tuletada naistele meelde nende suurepäraseid saavutusi ja üksteise esiletõstmist.

Läbi selle saab sündida uus traditsioon, mis rõhutab, et ka professionaalsed ja isiklikud võidud väärivad tähistamist ja tunnustamist, pakkudes tuge ja inspiratsiooni naistele kogu maailmas.