Prints Harry paljastas asja, millest tema ema poleks iial loobunud

Harry rääkis esmaspäeval New Yorgis toimunud The Halo Trusti jaoks toimunud üritusel, mis oli tema lahkunud ema, Walesi printsess Diana toetatud maamiinide puhastamise heategevusorganisatsioon.

«The Halo Trusti töö Angolas tähendas mu emale väga palju,» ütles ta. «Tema pärandi jätkamine on vastutus, mida ma võtan tõsiselt. Ma arvan, et me kõik teame, kui väga ta sooviks, et me selle konkreetse töö lõpule viiksime.»