SAHINAD Prints Harry ja Meghan Markle'i suhe on karile jooksnud?

See on juba teine kord mõne nädala jooksul, kui Harry naaseb üksinda Inglismaale, kirjutab The Sun.

«On märkimisväärne, et ta teeb nüüd nii palju üksi. Nad elavad rohkem eraldi elu, sest tundub, et Harry üritab nuputada, milline täpselt on tema tulevik. Ma kahtlustan, et Harry on tundnud end varuosana,» ütles kuninglik ekspert Phil Dampier. «Ta tahab enda jaoks rohkem rahuldavaid rolle, nii et me võime teda siin rohkem näha.»